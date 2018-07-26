Александр Алаев: "Штаб Черчесова будет получать 2,5 миллиона евро в год"

Как сообщил И.О. президента РФС Александр Алаев, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым по новому контракту будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

- Мы выслушали на исполкоме доклад Станислава Черчесова, - начал Алаев. - Накануне прошло заседание технического комитета. Выступление сборной признано успешным. Мы были в шаге от исторического достижения, но это спорт. Будем работать дальше.



Как известно, назначение главного тренера сборной проходит по согласованию с исполкомом. Так вот сегодня предложено подписать контракт по схеме "2+2". Зарплата - 2,5 миллиона евро в год. С нетерпением ждем предстоящих турниров и полны оптимизма. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)