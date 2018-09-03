Александр Алаев: "Раньше сборной мешал негативный фон, теперь все хотят играть"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев подчеркнул, что к сборной России всегда приковано дополнительное внимание.

- Может быть ли быть дополнительное давление в связи с летним результатом?

- Давление на сборную всегда есть, потому что к ней приковано дополнительное внимание. Ребята почувствовали, что они могут, и это ребят может подхлестнуть и где-то окрылить. Ребята ждут этих игр, они хотят играть. Если раньше мешал негативный фон, то теперь все ждут этих игр, все хотят играть. Этот результат должен помочь. (Александр РОГУЛЕВ)

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, показав лучший результат в истории

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