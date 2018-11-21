09:18 | Футбол — Сборная России

Александр Алаев: "По ходу всего турнира Лиги наций Россия заслуживала победу в группе"

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев считает, что сборная России достойно провела групповой турнир Лиги наций. Россияне в заключительном матче уступили Швеции (0:2) и не смогли выиграть свою группу, чтобы выйти в элитный дивизион.

– Сегодня мы оказались слабее, – цитирует ТАСС Алаева. – Естественно, были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Поражение очень обидное. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе, но, к сожалению, нам не повезло.

Лига наций – интересный турнир с большим будущим, теперь ждем жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы.

Швеция - Россия

 

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