Александр Алаев: "По ходу всего турнира Лиги наций Россия заслуживала победу в группе"

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев считает, что сборная России достойно провела групповой турнир Лиги наций. Россияне в заключительном матче уступили Швеции (0:2) и не смогли выиграть свою группу, чтобы выйти в элитный дивизион.

– Сегодня мы оказались слабее, – цитирует ТАСС Алаева. – Естественно, были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Поражение очень обидное. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе, но, к сожалению, нам не повезло.

Лига наций – интересный турнир с большим будущим, теперь ждем жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы.