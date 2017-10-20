Александр Алаев: "Не сомневаюсь, Месси сыграет против России"

Генеральный директор РФС Александр Алаев в интервью "СЭ" отметил, что приезд Лионеля Месси в Россию стоит очень дорого. По его словам, топ-сборные выставят против сборной Станислава Черчесова основной состав.

– В Россию приедет Месси. Это дорого?

– Это дорого. Очень. Бразилия, Аргентина, Испания – элита, а элита стоит денег. И дело не только в Месси. Есть такая формулировка "состав А", и это сразу прописывается в контракте. А вообще существует сложный комплекс договоренностей, который затрагивает коммерческих агентов, федерации и даже технического спонсора. У России и Аргентины, к примеру, он один – "Адидас". Компания сыграла в переговорах активную роль, Месси – ее лицо. Не сомневаюсь, он выйдет против России еще и потому, что матчей осталось не так много, это в интересах самой сборной Аргентины. Для нас сейчас самое главное, чтобы лидеры всех сборных были здоровы, в том числе и нашей. Поэтому пожелаем скорейшего восстановления Саше Самедову, Роме Зобнину, Алану Дзагоеву, Кириллу Панченко. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Александра Алаева