Александр Алаев: "Надеюсь, что еще сыграем со сборной Италии"

Генеральный директор РФС Александр Алаев в интервью "СЭ" отметил, что было сложно договориться о приезде в Россию топ-сборных на товарищеские игры. По его словам, график у таких национальных команд расписан на несколько лет вперед.

– В Россию наконец-то едут топ-сборные. Как удалось договориться?

– Переговоры были достаточно сложными. Как в случае с Аргентиной, так и в случае с Бразилией и Испанией в общей сложности договаривались больше года. Понятно, что окон в календаре у таких команд мало, график расписан на два, а то и на три года вперед. Непросто и с коммерческой составляющей, у каждой сборной есть свой агент. Кроме того, сменилось руководство аргентинской федерации, а в испанской случились определенные события с президентом (глава федерации Анхель Мария Вильяр был арестован летом 2017 года по подозрению в совершении экономических преступлений. – Прим. "СЭ"). С ним была изначальная договоренность, потом общались с преемниками, долго подбирали дату. В общем, пришлось серьезно потрудиться.

– Говорили что-то и об Италии.

– Италия и Испания соперничали в одной отборочной группе ЧМ. Многое зависело от того, кто пройдет напрямую. Мы заранее вели переговоры с обеими федерациями. Надеюсь, что еще будет возможность сыграть и с итальянской сборной. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Александра Алаева