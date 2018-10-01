Александр Алаев: "Мы понимаем и принимаем выбор Акинфеева"

Президент РФС Александр Алаев отметил, что понимает решение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России. Он поблагодарил 32-летнего голкипера за работу.

– Сегодня стало известно о том, что наш выдающийся голкипер Игорь Акинфеев завершил выступления за национальную сборную России. Наверное, нет смысла лишний раз рассуждать о заслугах Игоря перед российским футболом, – цитирует ТАСС Алаева. – Более 100 матчей за сборную России уже говорят о многом. Безусловно, это в какой-то степени грустное событие, но мы понимаем и принимаем выбор Акинфеева, так как он абсолютно точно представляет свое состояние и возможности выступления на высоком уровне.

От лица Российского футбольного союза, сборной России хотел бы поблагодарить Игоря Акинфеева прежде всего за то отношение к сборной России. Высочайший профессионализм, потрясающая самоотдача, лидерские качества – все это свойственно ему в полной мере. Желаю успешного продолжения выступления за ЦСКА и всего самого наилучшего!