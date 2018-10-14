Александр Алаев: "Мы настроены побороться за победу в Лиге наций"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев - о матче Лиги наций Россия - Турция (2:0) и о задачах команды в этом турнире.
- Мы провели красивый матч, это оценили все болельщики. Тяжелейшая игра, которую провели достойно, - сказал Алаев. - Сочи - стадион, который видел четвертьфинал чемпионата мира, и поддерживал нас сегодня на таком же уровне. Последний домашний матч сезона, наша слаженная работа приносит результат. Уверен, что впереди нас ждут новые победы. Мы настроены бороться за победу в Лиге Наций. Я очень рад долгожданной победе в Сочи, который стал настоящим центром футбола. Прекрасная атмосфера, которая позволила нам победить. (Дмитрий Зеленов)
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Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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