Александр Алаев: "Мы настроены побороться за победу в Лиге наций"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев - о матче Лиги наций Россия - Турция (2:0) и о задачах команды в этом турнире.

- Мы провели красивый матч, это оценили все болельщики. Тяжелейшая игра, которую провели достойно, - сказал Алаев. - Сочи - стадион, который видел четвертьфинал чемпионата мира, и поддерживал нас сегодня на таком же уровне. Последний домашний матч сезона, наша слаженная работа приносит результат. Уверен, что впереди нас ждут новые победы. Мы настроены бороться за победу в Лиге Наций. Я очень рад долгожданной победе в Сочи, который стал настоящим центром футбола. Прекрасная атмосфера, которая позволила нам победить. (Дмитрий Зеленов)

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