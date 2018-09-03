Александр Алаев: "Игнашевича ждет большое будущее в качестве тренера"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал о подготовке сборной России к старту в Лиге наций, а также об эффекте чемпионата мира для работы организации.

- Как вам поздравления Черчесова?

- Получилось оригинально, мы заранее это продумывали. Всем понравилось, по-моему. Ну и настроение соответствующее. Команда отработала тренировку так, что даже не хотели уходить. И вообще позитивный фон, который был ранее создан, должен продолжаться, это наша общая задача. Все хотели приехать сюда, все стремились, и это отрадно.

- На тренировки дети были, откуда они? Это постоянно будет так?

- Это постоянная практика, все футболисты, тренерский штаб с удовольствием участвуют во всех социальных проектах РФС. Приятно видеть, как детишки общаются с футболистами, мы это начинание будем обязательно продолжать. Еще были наши девчонки из команды до 17 лет. Приятно, что Новогорск стал такой футбольной Меккой. Все сборные тренируются рядом, в хороших условиях. Вот оно - наследие чемпионата мира.

- Пару месяцев назад Игнашевич тренировался здесь в качестве футболиста. Сейчас он помощник Черчесова. Видите в нем в будущем большого тренера?

- Я вижу в нем легендарного футболиста, рекордсмена, отдавшего много сил футболу в целом и национальной команды в частности. Было бы неправильно не использовать его опыт. Пока он начинает в штабе, посмотрим, что из этого получится. Но вообще Сергей очень вдумчивый специалист. Не хочу ошибиться, но, кажется, его ждет большое будущее и в новом качестве.

- Интерес к сборной России чисто коммерческий увеличился после чемпионата мира?

- В знаете, увеличился, и мы это ощущаем. Есть определенные рекламные емкости, тут не может появиться 20 спонсоров. Работа предстоит сложная, но на фоне произошедшего успеха она идет с позитивом. Мы надеемся на продолжение работы со старыми партнерами, а также на появление новых. Работу мы ведем, она очень активна. Но она любит тишину. (Александр РОГУЛЕВ)

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