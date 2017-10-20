Александр Алаев: "Хотелось бы, чтобы в сборной России появился свой Хуммельс"

Генеральный директор РФС Александр Алаев в интервью "СЭ" отметил, что не готов критиковать оборону сборной России. По его словам, футболисты прикладывают необходимые усилия.

– Что думаете по поводу позиции центрального защитника, на которой играют то Васин, то Кутепов?

– Хотелось бы, чтобы до чемпионата мира в сборной России появился свой Хуммельс, но вы же понимаете, что этого не произойдет. Поэтому мы опираемся на свои силы. Не готов критиковать ни Кутепова, ни Васина, они оба прикладывают все необходимые усилия. И не только они. На каждую позицию у нас уже сформировался круг претендентов. Задача тренерского штаба – подвести ребят к чемпионату мира в правильной форме и выбрать сочетания.

– Может, стоило натурализовать кого-то в центр обороны?

– Мы не бегали по всему миру в поисках центрального защитника. Это не наш путь. А те ребята, которые получили российское гражданство, сделали это на законных основаниях и сами выразили желание выступать за нашу команду.

– Возвращение Василия Березуцкого – выход?

– Станислав Саламович не раз говорил, что двери в сборную для всех открыты. Если у Василия или у того же Сергея Игнашевича будут силы, возможности и желание играть, то думаю, что главный тренер не откажется от их помощи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Александра Алаева