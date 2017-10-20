Александр Алаев: "Хиддинк помог организовать игру с Кореей"

Генеральный директор РФС Александр Алаев в интервью "СЭ" отметил, что товарищеский матч со сборной Аргентины заметно дороже встречи с Кореей. По его словам, с азиатской командой удалось договориться без денег благодаря Гусу Хиддинку.

- Аргентина сильно дороже Кореи?

- Значительно дороже. Хотя бы потому, что с Кореей удалось договориться без денег. Благодарим за это корейскую федерацию и особое спасибо Гусу Хиддинку.

- Хиддинку? Ничего себе.

- Да. Ведь Корею пригласить - это тоже не дешево: перелет, проживание, это в конце концов ведущая азиатская сборная, участник чемпионата мира. Команда тоже хотела получить какую-то финансовую выгоду от поездки в Россию. И посредником сделки выступил фонд Гуса Хиддинка, который большую часть расходов взял на себя.

- А в чем выгода фонда?

- Не вдавался в подробности, но полагаю, что фонд привлек корейских спонсоров.

- Гус сам проявил инициативу?

- Расскажу по порядку. Как вы помните, сначала у сборной России был четкий календарь, ведь нас определили в группу H европейского отборочного турнира с Бельгией, Боснией, Грецией, Эстонией и Кипром. Но потом УЕФА и ФИФА приняли в свои члены Косово и Гибралтар, наше место занял Гибралтар, и мы остались без спаррингов. Вообще! На тот момент мы, понятно, и мечтать не могли, что будем играть с Аргентиной или Бразилией. Надо было в принципе найти соперников, чтобы строить подготовку к домашнему чемпионату мира. Кроме того, добавился финансовый момент – если бы мы были в группе, то по регламенту УЕФА ничего не платили бы: команды сами прилетают, размещаются, а принимающая сторона предоставляет арену и занимается билетной программой. В товарищеских же матчах все по-другому. Но, к счастью, нам удалось добиться от УЕФА компенсации. Параллельно начали подбирать соперников. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Александра Алаева