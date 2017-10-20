Александр Алаев: "Черчесов создал коллектив со здоровой атмосферой"

Генеральный директор РФС Александр Алаев в интервью "СЭ" отметил, что ему нравится определенность сборной России со схемой. По его словам, в национальной команде при Станиславе Черчесове появляются новые имена.

– Вам нравится игра новой сборной?

– Как и любому болельщику – что-то нравится, что-то нуждается в доработке. Нравится, что определились со схемой. Что появилось понимание, в какой футбол хотим играть. Что появляются новые имена. К вопросу о матче с "Динамо", который многие критиковали, – если бы не эта встреча, то вряд ли бы мы увидели в октябре в составе Кузяева, Заболотного, Рауша, Антона Миранчука. А так у нас несколько новых боевых единиц. И вообще в сборной очень правильная, рабочая атмосфера. Самое главное – у команды есть цель, которая объединяет всех ребят.

– Главное достижение Черчесова за это время?

– Он обновил команду, создал коллектив со здоровой атмосферой. РФС поддерживает главного тренера в его начинаниях. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Александра Алаева