Александр Алаев: "Буду рад любому жребию для сборной России"

Генеральный директор РФС Александр Алаев в интервью "СЭ" отметил, что сборной России на чемпионате мира нужно просто взять и выйти из группы. По его словам, нет разницы - кто достанется при жеребьевке.

– Скоро жеребьевка. Какие предпочтения?

– Вспоминаю предыдущие церемонии. Прекрасно помню радостные эмоции в Киеве, когда нам достались Чехия, Греция и Польша. Радовались и в бразильском Салвадоре, получив Корею, Алжир и Бельгию. Да и во Франции хороший был жребий, но чем все закончилось, вы знаете. Поэтому сейчас буду рад абсолютно любому жребию. Все равно, кто достанется. Нам просто надо взять и выйти из группы. Сделать то, что за всю современную историю сборной России удавалось только один раз. Домашний чемпионат мира должен покончить с грустной тенденцией.

– Какую из сборных, не попавших на ЧМ, больше всего жаль?

– Чили. Команда, которая не может не вызывать симпатий. Ее лидера Алексиса Санчеса будет не хватать. Как и фантастических чилийских болельщиков. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Александра Алаева