Алан Касаев: "Назначение Черчесова тренером сборной России - правильный выбор"

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев выразил мнение, что под руководством Станислава Черчесова сборная России способна добиться результата. По словам хавбека, в контрольном матче с турками (0:0) можно было заметить изменение в тактике национальной команды РФ.

"Матч смотрел, все-таки изменения и в составе, новые игроки. По тактике видно некоторые моменты, например Самедов играл по всей бровке, - приводит "Р-Спорт" слова Касаева. - Видно, что совсем другой стиль игры, к этому нужно привыкать. Есть время подготовиться к чемпионату мира. Станислав Саламович - тот тренер, правильно сделали, что выбрали его.

Прежде всего хочется, чтобы сборная показала результат. Болельщики ждут, чемпионат мира - домашний. При Черчесове сборная будет дисциплинированной, в первую очередь. Думаю, та дисциплина, которая есть у него, даст результат".

Он также пояснил свои планы насчет сборной, отметив, что хорошо знаком с требованиями Черчесова.

"Нет пока (на связь не выходил. - Прим. "СЭ"), но я знаю все его требования. Первая задача - играть в клубе и приносить команде пользу. А вызов в сборную зависит от моей игры, от игры команды.

Я об этом (вызове. - Прим. "СЭ") не думаю. Цель играть в сборной есть, как и у всех. Но нужно понимать, что играть будут сильнейшие, те, кто лучше готовы к 2018 году. Задача есть, будем работать, но чтобы попасть в сборную, нужно стабильно и хорошо выступать за клуб. Еще два года, я хочу сыграть на этом чемпионате мира, шансы у меня есть", - заключил Касаев.