18:51 | Футбол — Сборная России

Алан Дзагоев: "Выглядели неплохо на фоне финалиста ЧМ-2014"

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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев считает, что команда смотрелась достойно на фоне Аргентины, которой уступила со счетом 0:1 в товарищеском матче. Свою игру хавбек ЦСКА оценил сдержанно.

– Думаю, мы выглядели неплохо на фоне команды, которая в 2014 году играла в финале чемпионата мира, – отметил Дзагоев. – Нам есть, куда расти, есть, в чем прибавлять. Надеюсь, все ошибки перед чемпионатом мира уберем.

– Собой довольны?

– Не очень. Я совсем недавно после травмы. Физическое состояние еще не очень. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Balashov Kirill

Проигрывают всем, что Ирану, что Аргентине- и это товарники...на официальных матчах отмутозят как тузиков.. в ничью и то не могут.. Игра сборно раздражать начала- полное гумно,..

19:18

eagle92

"выглядели неплохо", но так матчи не выигрываются

19:11