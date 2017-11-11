Алан Дзагоев: "Выглядели неплохо на фоне финалиста ЧМ-2014"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев считает, что команда смотрелась достойно на фоне Аргентины, которой уступила со счетом 0:1 в товарищеском матче. Свою игру хавбек ЦСКА оценил сдержанно.

– Думаю, мы выглядели неплохо на фоне команды, которая в 2014 году играла в финале чемпионата мира, – отметил Дзагоев. – Нам есть, куда расти, есть, в чем прибавлять. Надеюсь, все ошибки перед чемпионатом мира уберем.

– Собой довольны?

– Не очень. Я совсем недавно после травмы. Физическое состояние еще не очень. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия - Аргентина