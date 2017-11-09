Алан Дзагоев: "Выбирать схему - это дело тренера, но 3-4-3 идеально подходит сборной России"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о том, что игрокам национальной сборной несложно притираться друг к другу. По его словам, у футболистов хорошее взаимопонимание.

- Черчесову пришлось обновить сборную России? Мне кажется, что игрокам несложно притираться, - рассказал Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24". - Хорошие игроки всегда найдут взаимопонимание. У нас и вне поля хорошие отношения. Никаких непонятных действий не бывает. Я давно не играл за сборную, но то, что я видел, - были хорошие взаимодействия.

В какой тактической схеме я наиболее комфортно себя чувствую? Сейчас в России почти все команды действуют по схеме в три центральных защитника, как и ЦСКА. Если брать идеальную схему, то для меня - 3-4-3. Выбирать схему - это дело тренера, лезть я не хочу, но мне кажется, что именно эта формация идеально подходит сборной. У нас есть быстрые нападающие в лице Кокорина, Смолова, Полоза, Миранчуков.