Алан Дзагоев: "В сборной в первую очередь будут требовать с меня и Акинфеева"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал об ответственности, которая ляжет на него как на одного из старожилов национальной команды. После чемпионата мира-2018 карьеру в сборной завершил ряд ветеранов: Сергей Игнашевич, Юрий Жирков и Александр Самедов.

- Я уже не молодой, - сказал Дзагоев. - Когда был молодым в сборной, с меня особо не требовали результат. Сейчас я не боюсь этого. Если будет неположительный результат, в первую очередь будут требовать с меня, с Акинфеева, со всех тех, кто больше всех в сборной. Точно не с молодых.

Из действующих футболистов сборной Дзагоев и Игорь Акинфеев провели больше всех матчей - 59 и 111 соответственно.

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