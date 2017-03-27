Алан Дзагоев: "В матче с Кот-д'Ивуаром у ребят были хорошие подходы"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился своим мнением о пятничном матче с Кот-д'Ивуаром (0:2), который он сам пропустил из-за травмы, а также подчеркнул, что во встрече с Бельгией, которая состоится во вторник в Сочи, он и его партнеры по команде получат ценный опыт, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Я смотрел игру против Кот-д'Ивуара с трибуны, и, на мой взгляд, у нас были неплохие подходы. Получались стандарты, разве что не хватало последнего удара. К сожалению, матч пропустил, но сейчас готовлюсь к игре с Бельгией. Знаю, что не все сильнейшие сыграют, но это в любом случае отличная команда. В таких играх получаешь много опыта. Не сыграет Азар? Ничего, я против него уже выходил.