Алан Дзагоев: "В матчах с Аргентиной и Испанией будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью пресс-службе национальной команды подчеркнул, что у него все в порядке со здоровьем. Он также добавил, что сборные Аргентины и Испании – спарринг-партнеры высочайшего уровня.

Отметим, 27-летний Дзагоев из-за различных повреждений сыграл за сборную при Черчесове лишь 75 минут.

– Со здоровьем все нормально, дальше будет видно, набираю форму, – сказал Дзагоев. – Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнеры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных.

Сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.