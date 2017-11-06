Алан Дзагоев: "В матчах с Аргентиной и Испанией будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью пресс-службе национальной команды подчеркнул, что у него все в порядке со здоровьем. Он также добавил, что сборные Аргентины и Испании – спарринг-партнеры высочайшего уровня.
Отметим, 27-летний Дзагоев из-за различных повреждений сыграл за сборную при Черчесове лишь 75 минут.
– Со здоровьем все нормально, дальше будет видно, набираю форму, – сказал Дзагоев. – Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнеры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных.
Сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.
Сбор @TeamRussia в Новогорске начался! pic.twitter.com/K09AsxfaPJ– Сборная России (@TeamRussia) 6 ноября 2017 г.
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