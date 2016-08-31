17:46 | ФУТБОЛ — Сборная России

Алан Дзагоев: "В ЦСКА беззлобно подшучивали над сборниками после Euro-2016"

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Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, что следил за выступлением национальной команды на Euro-2016. Хавбек пропустил турнир из-за травмы. Он добавил, что россияне должны сделать выводы после провала на чемпионате Европы.

– Все матчи смотрел в Москве по телевизору, – приводит официальный сайт РФС слова Дзагоева. – Переживал, болел за ребят. Первая игра вселила оптимизм, но два следующих матча перечеркнули надежды на положительный исход.

После турнира у футболистов был 10-дневный отпуск, благодаря которому они смогли немного отойти от болезненного поражения и приготовились идти дальше. Конечно, в клубе над ребятами первое время подшучивали по поводу результата, но беззлобно. Думаю, все сделали правильные выводы из поражения на Euro.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/interviews/84793.html

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