Алан Дзагоев: "В ЦСКА беззлобно подшучивали над сборниками после Euro-2016"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, что следил за выступлением национальной команды на Euro-2016. Хавбек пропустил турнир из-за травмы. Он добавил, что россияне должны сделать выводы после провала на чемпионате Европы.

– Все матчи смотрел в Москве по телевизору, – приводит официальный сайт РФС слова Дзагоева. – Переживал, болел за ребят. Первая игра вселила оптимизм, но два следующих матча перечеркнули надежды на положительный исход.

После турнира у футболистов был 10-дневный отпуск, благодаря которому они смогли немного отойти от болезненного поражения и приготовились идти дальше. Конечно, в клубе над ребятами первое время подшучивали по поводу результата, но беззлобно. Думаю, все сделали правильные выводы из поражения на Euro.