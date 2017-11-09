Алан Дзагоев: "На чемпионате Европы в 2012 году у сборной России мяч ходил как у "Барселоны"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о том, что он хочет выходить на поле в стартовом составе и играть на протяжении всего матча. Он также отметил, что в прошлом сезоне его преследовали травмы, которые он получал на тренировках.

- Не хотел бы попадать в статус 12-го игрока, выходящего со скамейки запасных, - рассказал Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24". - Всегда хочется выходить с первых минут и играть все 90 минут. Сейчас отыграл почти весь первый круг, ненадолго выпал. Если брать тот год - это кошмар. Одну игру сыграешь, потом выходишь на тренировку, дергаешь мышцу. Будто бы кто-то наколдовал, даже не хочется вспоминать. В этом сезоне после травмы физически тяжело. С "Локомотивом" (2:2) играли, думаю, что смог бы отыграть весь матч, если бы были в равных составах. Когда остались в меньшинстве, нужно помогать команде, прессинговать соперника.

Есть ли чутье относительно чемпионата мира-2018? Думаю, что Россия не огорчит болельщиков. Беру за основу Евро-12, это не из-за моих трех голов. Я до сих пор нахожусь в восторге от той игры. У меня было предчувствие, а потом у нас пошла игра. У нас очень быстро ходил мяч, почти как у "Барселоны".