Алан Дзагоев: "Хотелось бы лучше выступать и в Лиге чемпионов, и на уровне сборной"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев считает, что уровень мастерства российских футболистов за последние годы вырос. Он отметил форварда "Краснодара" Федора Смолова, который становился лучшим бомбардиром последних сезонов.

- Каким получился путь от молодежного чемпионата Европы в Израиле (2013 год - Прим. "СЭ") до чемпионата мира-2018? Хотелось бы лучше выступать и в Лиге чемпионов, и на уровне сборной, - рассказал Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24". - После молодежного чемпионата Европы был чемпионат мира-2014, а на чемпионат Европы в 2016 году я не поехал из-за травмы. За это время многие футболисты подросли. Смолов вытянулся в игровом плане. Если сравнить того Смолова и нынешнего - это два разных футболиста. Как мне кажется, что у нас хорошая сборная, с которой можно достигать результата.