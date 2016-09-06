Алан Дзагоев: "Это был мой лучший матч после возвращения в строй"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев после товарищеской игры против сборной Ганы высказал мнение, что провел лучший матч после восстановления от травмы. Также хавбек ЦСКА подчеркнул, что до домашнего чемпионата мира-2018 у сборной есть время улучшить свою игру.

– Давно не играл за сборную, но этот матч был лучшим в моем исполнении после возвращения в строй, – сказал в эфире "Матч ТВ" Дзагоев. – В целом, всем доволен, положительный результат, неплохая игра, а отдельными кусками очень хорошая... Новые игроки, новая команда, есть куда расти.

Физически ганцы нас перебегали, особенно во втором тайме. В первом была равная игра, мы создали больше моментов. На второй тайм силенок не хватило, но у нас сезон только начался. Еще нагоним.

Как сказал Станислав Саламович, у нас нет товарищеских матчей. Все игры до чемпионата мира будут официальными. Нам нужно улучшать свою игру, до мирового первенства будем делать все для этого возможное, а Станислав Саламович нам поможет.