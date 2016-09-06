21:32 | ФУТБОЛ — Сборная России

Алан Дзагоев: "Это был мой лучший матч после возвращения в строй"

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Сегодня. Москва. Россия - Гана - 1:0. 20-я минута. Голевой удар Федора СМОЛОВА.Смолов принес России первую победу при Черчесове

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев после товарищеской игры против сборной Ганы высказал мнение, что провел лучший матч после восстановления от травмы. Также хавбек ЦСКА подчеркнул, что до домашнего чемпионата мира-2018 у сборной есть время улучшить свою игру.

– Давно не играл за сборную, но этот матч был лучшим в моем исполнении после возвращения в строй, – сказал в эфире "Матч ТВ" Дзагоев. – В целом, всем доволен, положительный результат, неплохая игра, а отдельными кусками очень хорошая... Новые игроки, новая команда, есть куда расти.

Физически ганцы нас перебегали, особенно во втором тайме. В первом была равная игра, мы создали больше моментов. На второй тайм силенок не хватило, но у нас сезон только начался. Еще нагоним.

Как сказал Станислав Саламович, у нас нет товарищеских матчей. Все игры до чемпионата мира будут официальными. Нам нужно улучшать свою игру, до мирового первенства будем делать все для этого возможное, а Станислав Саламович нам поможет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Platinum1991

Сыграли на твёрдую ТРОЙКУ! Не было взаимодействия и взаимопонимания! Часто ошибались при передачах! Замены не усилили игру! Есть над чем работать! Игроки выходят на следующий же день после тренировки и забывают ВСЁ, что им говорил тренер и не знают куда бежать, и что делать с мячом!!! Куда это ГОДИТСЯ??? НИКУДА! Голова у игроков забита всем чем угодно, только НЕ ФУТБОЛОМ! Весь первый тайм игроки МЕДЛЕННО запрягают, а во втором тайме не успевают взобраться верхом, чтобы возить соперника по полю! Просыпаются в последние пять минут и пытаются наверстать упущенное в игре. Но время НЕ РЕЗИНОВОЕ и оно имеет свойство ЗАКАНЧИВАТЬСЯ! А если не успели, значит, ОПОЗДАЛИ и вовремя не смогли забить голы! Работы МНОГО и НЕПОЧАТЫЙ край! Есть над чем ТРУДИТЬСЯ! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится!

21:51

Rastan

С возвращением, Алан, на своё исконное место в сборной и на поле!

21:38

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