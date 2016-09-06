Алан Дзагоев: "Это был мой лучший матч после возвращения в строй"

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев после товарищеской игры против сборной Ганы высказал мнение, что провел лучший матч после восстановления от травмы. Также хавбек ЦСКА подчеркнул, что до домашнего чемпионата мира-2018 у сборной есть время улучшить свою игру.
– Давно не играл за сборную, но этот матч был лучшим в моем исполнении после возвращения в строй, – сказал в эфире "Матч ТВ" Дзагоев. – В целом, всем доволен, положительный результат, неплохая игра, а отдельными кусками очень хорошая... Новые игроки, новая команда, есть куда расти.
Физически ганцы нас перебегали, особенно во втором тайме. В первом была равная игра, мы создали больше моментов. На второй тайм силенок не хватило, но у нас сезон только начался. Еще нагоним.
Как сказал Станислав Саламович, у нас нет товарищеских матчей. Все игры до чемпионата мира будут официальными. Нам нужно улучшать свою игру, до мирового первенства будем делать все для этого возможное, а Станислав Саламович нам поможет.
Platinum1991
Сыграли на твёрдую ТРОЙКУ! Не было взаимодействия и взаимопонимания! Часто ошибались при передачах! Замены не усилили игру! Есть над чем работать! Игроки выходят на следующий же день после тренировки и забывают ВСЁ, что им говорил тренер и не знают куда бежать, и что делать с мячом!!! Куда это ГОДИТСЯ??? НИКУДА! Голова у игроков забита всем чем угодно, только НЕ ФУТБОЛОМ! Весь первый тайм игроки МЕДЛЕННО запрягают, а во втором тайме не успевают взобраться верхом, чтобы возить соперника по полю! Просыпаются в последние пять минут и пытаются наверстать упущенное в игре. Но время НЕ РЕЗИНОВОЕ и оно имеет свойство ЗАКАНЧИВАТЬСЯ! А если не успели, значит, ОПОЗДАЛИ и вовремя не смогли забить голы! Работы МНОГО и НЕПОЧАТЫЙ край! Есть над чем ТРУДИТЬСЯ! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится!
21:51
Rastan
С возвращением, Алан, на своё исконное место в сборной и на поле!
21:38