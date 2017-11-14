01:03 | Футбол — Сборная России

Алан Дзагоев: "До сих пор не понимаю, как на Евро-2012 мы не обыграли поляков. Греков - тем более"

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Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что футболист регулярно должен бороться за место в стартовом составе. Также хавбек отметил, что чемпионат Европы-2012 помог ему стать лучше.

– Бороться за место в составе нужно всю карьеру, – сказал Дзагоев. – Тут неважно, сколько тебе лет, какой у тебя статус, что ты раньше сделал. Это все уже забылось. Уже чистый лист. Новая команда. Нужно заново из года в год доказывать, что ты достоин играть в сборной, в стартовом составе.

– Что вам дал опыт участия в крупных турнирах: Евро-2012, чемпионат мира 2014 года, молодежный чемпионат Европы? Как изменился Алан Дзагоев?

– Я помню хорошо 2012 год. То, как мы тогда играли, как тренировались. Я помню "квадраты" на тренировках. У нас были сумасшедшие "квадраты", в два касания почти никто не играл, все было на сумасшедшей скорости. Первые две игры мы провели отлично, не понимаю до сих пор, как мы не обыграли поляков, а греков – тем более. Так сложилось, что не вышли из группы. Но играли в сумасшедший футбол, мяч у нас очень быстро ходил. Тогда я вырос, начал намного быстрее мыслить.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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letmebetomorrow

чего не понятного, если посмотреть матч станет видно как сборная по полю пешком ходила, как на очередной тренировке, которую лишь бы быстрее закончить.

02:08