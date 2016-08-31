Алан Дзагоев: "Было очень обидно пропустить Euro-2016"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о травме, которую получил перед Euro-2016. Напомним, что хавбек пропустил чемпионат Европы.

– Честно говоря, не сразу понял, что случилось, – приводит официальный сайт РФС слова Дзагоева. – После матча с "Рубином" чувствовал дискомфорт в ноге, зашел к врачам. Они простучали кости, спросили про ощущения. Я же после игры был разгоряченным, и сильной боли я не испытывал. Думал, что ничего серьезного не произошло. На следующий день поехал делать снимок, и оказалось, что у меня перелом. Расстроился ужасно, пропустить такой турнир очень обидно!