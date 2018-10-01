13:00 | Футбол — Сборная России

Акинфееву не хватило одного матча, чтобы попасть в тройку гвардейцев сборной

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111 матчей за сборную России провел Игорь Акинфеев. Это четвертый результат в истории национальной команды. Выше - Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (113) и Олег Блохин (112).Так же сто матчей за сборную разменял еще один многолетний партнер Акинфеева по ЦСКА - Василий Березуцкий. (Алексей Мороз)

Лидеры по количеству матчей за отечественную сборную

Игроки

Матчи

Дебют

Последний матч

Сергей ИГНАШЕВИЧ

127

21.08.2002. Швеция (д) - 1:1

07.07.2018. Хорватия (н) - 2:2 (пен. - 3:4)

Виктор ОНОПКО

113

29.04.1992. Англия (д) - 2:2

18.08.2004. Литва (д) - 4:3

Олег БЛОХИН

112

16.07.1972. Финляндия (г) - 1:1

21.09.1989. ФРГ (г) - 0:1

Игорь АКИНФЕЕВ

111

28.04.2004. Норвегия (г) - 2:3

07.07.2018. Хорватия (н) - 2:2 (пен. - 3:4)

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

101

07.06.2003. Швейцария (г) - 2:2

09.10.2016. Коста-Рика (д) - 3:4

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