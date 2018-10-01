Акинфееву не хватило одного матча, чтобы попасть в тройку гвардейцев сборной

111 матчей за сборную России провел Игорь Акинфеев. Это четвертый результат в истории национальной команды. Выше - Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (113) и Олег Блохин (112).Так же сто матчей за сборную разменял еще один многолетний партнер Акинфеева по ЦСКА - Василий Березуцкий. (Алексей Мороз)
Лидеры по количеству матчей за отечественную сборную
|
Игроки
|
Матчи
|
Дебют
|
Последний матч
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
127
|
21.08.2002. Швеция (д) - 1:1
|
07.07.2018. Хорватия (н) - 2:2 (пен. - 3:4)
|
Виктор ОНОПКО
|
113
|
29.04.1992. Англия (д) - 2:2
|
18.08.2004. Литва (д) - 4:3
|
Олег БЛОХИН
|
112
|
16.07.1972. Финляндия (г) - 1:1
|
21.09.1989. ФРГ (г) - 0:1
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
111
|
28.04.2004. Норвегия (г) - 2:3
|
07.07.2018. Хорватия (н) - 2:2 (пен. - 3:4)
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
101
|
07.06.2003. Швейцария (г) - 2:2
|
09.10.2016. Коста-Рика (д) - 3:4