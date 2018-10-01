14:03 | Футбол — Сборная России

Акинфееву лишь немного не хватило до 50 "сухарей" за сборную

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В 111 матчах за сборную Игорь Акинфеев 48 раз не позволял сопернику отличиться. Это так же рекорд сборных СССР, СНГ и России за все время их существования. Второе место занимает Ринат Дасаев с 44 "сухарями". Третий - Лев Яшин. (Алексей Мороз)

Напомним, что сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной России.

Лидеры по количеству сухих матчей за отечественную сборную

Вратари

Матчи

Сухие матчи

Игорь АКИНФЕЕВ

111

48

Ринат ДАСАЕВ

91

44

Лев ЯШИН

74

25

Евгений РУДАКОВ

48

24

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

49

22

 

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