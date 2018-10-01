Акинфееву лишь немного не хватило до 50 "сухарей" за сборную

В 111 матчах за сборную Игорь Акинфеев 48 раз не позволял сопернику отличиться. Это так же рекорд сборных СССР, СНГ и России за все время их существования. Второе место занимает Ринат Дасаев с 44 "сухарями". Третий - Лев Яшин. (Алексей Мороз)
Напомним, что сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной России.
Лидеры по количеству сухих матчей за отечественную сборную
|
Вратари
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
111
|
48
|
Ринат ДАСАЕВ
|
91
|
44
|
Лев ЯШИН
|
74
|
25
|
Евгений РУДАКОВ
|
48
|
24
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
49
|
22
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