Акинфееву лишь немного не хватило до 50 "сухарей" за сборную

В 111 матчах за сборную Игорь Акинфеев 48 раз не позволял сопернику отличиться. Это так же рекорд сборных СССР, СНГ и России за все время их существования. Второе место занимает Ринат Дасаев с 44 "сухарями". Третий - Лев Яшин. (Алексей Мороз)

Напомним, что сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной России.

Лидеры по количеству сухих матчей за отечественную сборную