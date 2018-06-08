Акинфеев возглавил рейтинг самых известных и любимых российских футболистов

Вратарь сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг наиболее известных и любимых российских футболистов, сообщается на сайте ВЦИОМ. Компания провела исследование, посвященное чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Компания Wanta Group сравнила вербальные оценки популярности российских футболистов с невербальными неосознаваемыми реакциями, которые они вызывают у респондентов, то есть сопоставлено то, что респонденты говорят и то, что они чувствуют, но, возможно, даже не осознают, видя игроков на фото.

По результатам нейротеста*, проведенного компанией Wanta Group, наиболее симпатичен респондентам оказался образ Юрия Жиркова, в то время как в рейтинге популярности ВЦИОМ он только на третьем месте. Лидер рейтинга популярности ВЦИОМ - Игорь Акинфеев – с точки зрения привлекательности образа занимает третью позицию. Одинаково популярным и привлекательным оказался Федор Смолов – он на второй строчке в обоих рейтингах.

Сборная России в рамках группового этапа встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).