Акинфеев, вероятно, не сыграет с Коста-Рикой

Как стало известно "СЭ", вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, скорее всего, пропустит контрольный матч с Коста-Рикой, который состоится 9 октября в Краснодаре. Завтра национальная команда вылетит в столицу Кубани и приступит к подготовке к игре.
30-летний голкипер армейцев и сборной отправится на медобследование в Германию по поводу травмы колена, полученной несколько лет назад. Судя по всему, футболист не успеет вернуться в расположение сборной России до встречи с четвертьфиналистом ЧМ-2014.
Thomas_Boy
Лодыгина надо в деле проверить. У него руки вообще не сгибаются.
16:39
Slim Taller
Ну вот,а как же проверить вратаря в деле?! Да и другой возможности сыграть на ноль для него нет.В официальных матчах опять будут трястись руки.
16:36