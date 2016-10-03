16:13 | ФУТБОЛ — Сборная России

Акинфеев, вероятно, не сыграет с Коста-Рикой

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Как стало известно "СЭ", вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, скорее всего, пропустит контрольный матч с Коста-Рикой, который состоится 9 октября в Краснодаре. Завтра национальная команда вылетит в столицу Кубани и приступит к подготовке к игре.

30-летний голкипер армейцев и сборной отправится на медобследование в Германию по поводу травмы колена, полученной несколько лет назад. Судя по всему, футболист не успеет вернуться в расположение сборной России до встречи с четвертьфиналистом ЧМ-2014.

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Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Лодыгина надо в деле проверить. У него руки вообще не сгибаются.

16:39

Slim Taller

Ну вот,а как же проверить вратаря в деле?! Да и другой возможности сыграть на ноль для него нет.В официальных матчах опять будут трястись руки.

16:36

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