Акинфеев, вероятно, не сыграет с Коста-Рикой

Как стало известно "СЭ", вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, скорее всего, пропустит контрольный матч с Коста-Рикой, который состоится 9 октября в Краснодаре. Завтра национальная команда вылетит в столицу Кубани и приступит к подготовке к игре.

30-летний голкипер армейцев и сборной отправится на медобследование в Германию по поводу травмы колена, полученной несколько лет назад. Судя по всему, футболист не успеет вернуться в расположение сборной России до встречи с четвертьфиналистом ЧМ-2014.