Акинфеев вернулся к тренировкам в общей группе сборной России

Сборная России начала тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча против Румынии, сообщает официальный твиттер национальной команды. К занятиям в общей группе вернулся капитан национальной команды Игорь Акинфеев. Вратарь ЦСКА получил травму голеностопа в игре с Катаром (1:2) и не принимал участия во вчерашней тренировке.
Встреча Россия – Румыния пройдет 15 ноября в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.
Тренировка @TeamRussia начинается! pic.twitter.com/oQSYzlwPFE– Сборная России (@TeamRussia) 12 November 2016
Игорь Анкинфеев вернулся в общую группу! pic.twitter.com/IqKRZdXgzO– Сборная России (@TeamRussia) 12 November 2016
Andrewxyz
Просто чтобы вы понимали кому проиграла сборная России. • Сборная Катара никогда не выходила на ЧМ, даже на квалификацию. • Тренер сборной Катара - владелец отеля, тренирует команду как хобби. • У Катара нет своей футбольной Лиги и федерации. • Население страны Катар всего 1,7 млн. человек. • Площадь страны всего 11 тыс. км². • Игроки Катара за эту победу получат в десятки, а то и сотни раз меньше, чем российские сборники.
13:43
streletc1783
на кой хрен его то таскать,ещё и после травмы?
13:13
lsv1612
Радость какая опять вперёд ногами летать будет.
12:50
Marchello1980
А довольный какой,зайчик..)И румынам пролетят..
12:44
Производственник
Знал,знал паршивец ,что продуют Катару
12:23