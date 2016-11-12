11:25 | ФУТБОЛ — Сборная России

Акинфеев вернулся к тренировкам в общей группе сборной России

0
0
0
5

Сборная России начала тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча против Румынии, сообщает официальный твиттер национальной команды. К занятиям в общей группе вернулся капитан национальной команды Игорь Акинфеев. Вратарь ЦСКА получил травму голеностопа в игре с Катаром (1:2) и не принимал участия во вчерашней тренировке.

Встреча РоссияРумыния пройдет 15 ноября в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

Опрос

Как вы оцените поражение России в Катаре?
голосовать
0
0
0
5
Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andrewxyz

Просто чтобы вы понимали кому проиграла сборная России. • Сборная Катара никогда не выходила на ЧМ, даже на квалификацию. • Тренер сборной Катара - владелец отеля, тренирует команду как хобби. • У Катара нет своей футбольной Лиги и федерации. • Население страны Катар всего 1,7 млн. человек. • Площадь страны всего 11 тыс. км&#178;. • Игроки Катара за эту победу получат в десятки, а то и сотни раз меньше, чем российские сборники.

13:43

streletc1783

на кой хрен его то таскать,ещё и после травмы?

13:13

lsv1612

Радость какая опять вперёд ногами летать будет.

12:50

Marchello1980

А довольный какой,зайчик..)И румынам пролетят..

12:44

Производственник

Знал,знал паршивец ,что продуют Катару

12:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ