Акинфеев вернулся к тренировкам в общей группе сборной России

Сборная России начала тренировку в Дохе в преддверии товарищеского матча против Румынии, сообщает официальный твиттер национальной команды. К занятиям в общей группе вернулся капитан национальной команды Игорь Акинфеев. Вратарь ЦСКА получил травму голеностопа в игре с Катаром (1:2) и не принимал участия во вчерашней тренировке.

Встреча Россия – Румыния пройдет 15 ноября в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.