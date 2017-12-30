Акинфеев в колпаке, Комбаров с бородой и Санта Нойштедтер поздравили болельщиков с Новым годом

Сборная России в Твиттере опубликовала поздравление капитана команды Игоря Акинфеева с наступающим Новым годом. Также к болельщикам обратились защитники Дмитрий Комбаров и Роман Нойштедтер.

Накануне, 29 декабря, с поздравлениями к поклонникам национальной команды обратились вратарь Владимир Габулов и полузащитник Денис Глушаков.

Новый год всё ближе! С наступающим вас, друзья! Всего вам самого хорошего ⚽🎄🤗 pic.twitter.com/WfFSrJ3phM – Сборная России (@TeamRussia) 30 декабря 2017 г.

Сборная России поздравила болельщиков с наступающим Новым годом