14:10 | Футбол — Сборная России

Акинфеев в колпаке, Комбаров с бородой и Санта Нойштедтер поздравили болельщиков с Новым годом

Игорь АКИНФЕЕВ в образе Деда Мороза. Фото twitter.com
Игорь АКИНФЕЕВ в образе Деда Мороза. Фото twitter.com

Сборная России в Твиттере опубликовала поздравление капитана команды Игоря Акинфеева с наступающим Новым годом. Также к болельщикам обратились защитники Дмитрий Комбаров и Роман Нойштедтер.

Накануне, 29 декабря, с поздравлениями к поклонникам национальной команды обратились вратарь Владимир Габулов и полузащитник Денис Глушаков.

Сборная России поздравила болельщиков с наступающим Новым годом 

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