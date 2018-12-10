Акинфеев стал самым популярным человеком года по версии "Яндекса", Нурмагомедов и Дзюба - в тройке

"Яндекс" составил список людей, по которым люди делали наибольшее количество запросов в 2018 году. Возглавил его вратарь ЦСКА и экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев.

В нынешнем году Акинфеев вместе со сборной России дошел до 1/4 финала ЧМ-2018. В частности, он выиграл серию пенальти в 1/8 финала против сборной Испании. На втором месте боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. На третьей позиции форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.

В десятке также фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев.

Топ-10 выглядит так:

1. Игорь Акинфеев

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Артем Дзюба

4. Колинда Грабар-Китарович

5. Алина Загитова

6. Настя Рыбка

7. Евгения Медведева

8. Денис Черышев

9. Лионель Месси

10. Аман Тулеев