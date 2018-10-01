Акинфеев - самый молодой дебютант в истории сборной России

Игорь Акинфеев дебютировал в сборной России 28 апреля 2004 года спустя 20 дней после своего 18-летия, став самым молодым дебютантом команды в истории. Дебютом для него стала товарищеская игра с Норвегией (2:3). А вот в истории сборной СССР два футболиста дебютировали в 17 лет - это Эдуард Стрельцов и Сергей Родионов. (Алексей Мороз)
Напомним, что сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной России, за которую провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.
Самые молодые дебютанты сборной России
|
Игрок
|
Дебют
|
Возраст
|
Игорь Акинфеев
|
28.04.2004. Норвегия (г) - 2:3
|
18 лет 20 дней
|
Алан Дзагоев
|
11.10.2008. Германия (г) - 1:2
|
18 лет 116 дней
|
Владимир Бесчастных
|
16.08.1992. Мексика (н) - 2:0
|
18 лет 138 дней
|
Дмитрий Сычев
|
27.03.2002. Эстония (г) - 1:2
|
18 лет 152 дня
|
Владислав Радимов
|
17.08.1994. Австрия (д) - 3:0
|
18 лет 263 дня