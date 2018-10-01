Акинфеев - самый молодой дебютант в истории сборной России

Игорь Акинфеев дебютировал в сборной России 28 апреля 2004 года спустя 20 дней после своего 18-летия, став самым молодым дебютантом команды в истории. Дебютом для него стала товарищеская игра с Норвегией (2:3). А вот в истории сборной СССР два футболиста дебютировали в 17 лет - это Эдуард Стрельцов и Сергей Родионов. (Алексей Мороз)

Напомним, что сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной России, за которую провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.

Самые молодые дебютанты сборной России