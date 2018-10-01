14:31 | Футбол — Сборная России

Акинфеев - самый молодой дебютант в истории сборной России

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Игорь Акинфеев дебютировал в сборной России 28 апреля 2004 года спустя 20 дней после своего 18-летия, став самым молодым дебютантом команды в истории. Дебютом для него стала товарищеская игра с Норвегией (2:3). А вот в истории сборной СССР два футболиста дебютировали в 17 лет - это Эдуард Стрельцов и Сергей Родионов. (Алексей Мороз)

 Напомним, что сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной России, за которую провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.

 Самые молодые дебютанты сборной России

Игрок

Дебют

Возраст

Игорь Акинфеев

28.04.2004. Норвегия (г) - 2:3

18 лет 20 дней

Алан Дзагоев

11.10.2008. Германия (г) - 1:2

18 лет 116 дней

Владимир Бесчастных

16.08.1992. Мексика (н) - 2:0

18 лет 138 дней

Дмитрий Сычев

27.03.2002. Эстония (г) - 1:2

18 лет 152 дня

Владислав Радимов

17.08.1994. Австрия (д) - 3:0

18 лет 263 дня
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