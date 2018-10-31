Акинфеев рассказал, как в детстве забил пенальти в "Лужниках"

Бывший вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLive рассказал о том, как он с отцом в детстве побывал на стадионе "Лужники" и забил на нем пенальти. Голкипер провел параллель с матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании (1:1, 4:3 – по пенальти), в котором он отразил два одиннадцатиметровых.

- О чем думает вратарь, когда идет по "Лужниакам" отбивать пенальти?, - вопрос Акинфееву.

- Есть такая история, ее практически никто не знает. У меня раньше папа, многие пишут, был дальнобойщиком. Но он дальнобойщиком никогда не работал. Он возил сок в пакетах, и у него был заказ на стадион "Лужники". Это был 1994-й, или 1995 год, я уже не помню уже. И вот, он говорит: "Поехали со мной". Я: "Куда". Он: "Сейчас увидишь". Он мне только сказал: "Возьми мяч".

Эту историю я на самом деле никому не рассказывал, потому что она запала мне в душу. Пока разгружалась фура, нам открыли ворота. Я вышел на стадион "Лужники", поставил мяч на одиннадцатиметровую и забил гол. И у меня такая мысль [возникла] почему-то: "Когда-нибудь я здесь сыграю".

Это те эмоции, те мысли, которые я переживал. И вот я их передаю. Через 500 лет это все произошло, только я отбил. Может, зеркальное отражение.

- Можно сказать, знали, куда ударит [Аспас], опираясь на воспоминания.

- Ну, я был маленький – мог только по прямой ударить. И мне тоже по прямой ударили.

Все о сборной России - здесь