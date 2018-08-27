Акинфеев провел за сборную больше матчей, чем 4 самых опытных из "сентябрьского списка"

Вратарь и капитан сборной России на ЧМ-2018 Игорь Акинфеев не вошел в состав на первые матчи после турнира. 32-летний голкипер является самым опытным в национальной команде среди действующих футболистов (111 матчей). Больше только у завершившего карьеру Сергея Игнашевича (127).

По числу матчей в составе сборной Акинфеев превосходит четырех самых опытных игроков из сентябрьского списка Станислава Черчесова – Артем Дзюба, Игорь Смольников, Федор Кудряшов и Александр Ерохин вместе провели 98 игр - на 13 матчей меньше вратаря. Футболисты из нынешнего созыва смогут опередить его, если добавить к играм выше названных еще и 17 матчей Романа Зобнина – 115 против 111.

Напомним, в сентябре россияне проведут матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

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