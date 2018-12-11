13:30 | Футбол — Сборная России

Акинфеев объяснил, почему объявил об уходе из сборной только осенью

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" в интервью пресс-службе УЕФА рассказал, почему не объявил об уходе из сборной России сразу после чемпионата мира. Он добавил, что обследование в Германии поставило точку в данном вопросе.

– ЦСКА по праву называют семьей?

– Семья – громкое, заезженное слово. Но в ЦСКА действительно на протяжении долгих лет сохраняется теплая атмосфера. Все люди, проходившие армейскую школу, ощущали это на себе. Даже находясь в команде полгода-год, они привыкали к ней, видели доброе отношение.

ЦСКА создает все условия, чтобы игроку было комфортно и он полностью раскрывался. Это самое важное. Тогда и игра у команды другая. Среди уходивших из ЦСКА не находилось недовольных. У нас всегда все было ровно, четко, грамотно. По-семейному и душевно.

– Какие качества прежнего ЦСКА вам хотелось бы видеть в обновленной команде?

Для меня в первую очередь важна стабильность. Тебя могут любить за красивые глазки. Но главное – результат. Ты приходишь в театр и должен увидеть красивую игру актеров. В футболе то же самое. Люди покупают билеты, и ты должен играть красиво, забивать голы. Тогда народу на стадионе прибавится, а тебя будут любить еще больше.

– Осенью вы объявили об уходе из сборной. Почему ждали несколько месяцев после чемпионата мира?

Все на поверхности. Летом очень много ребят покинуло национальную команду. Оказаться пятым кряду человеком, который заявит об этом, было бы неинтересно, неправильно. Имелись в моей голове и какие-то сомнения. Обследование в Германии поставило точку в данном вопросе, я все для себя решил. Игры, сборы, тренировки в течение 15 лет – на этом надо было поставить маленький крест и больше следить за своим здоровьем.

– Выходит, причина не в психологическом давлении?

– Да. На моем веку было столько нападок и всего остального. Меня они не касаются. Дело только в здоровье. Хочу после завершения карьеры передвигаться на своих ногах.

Матч "Реал" – ЦСКА состоится в среду, 12 декабря.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2587004.html

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