Акинфеев объяснил, почему объявил об уходе из сборной только осенью

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" в интервью пресс-службе УЕФА рассказал, почему не объявил об уходе из сборной России сразу после чемпионата мира. Он добавил, что обследование в Германии поставило точку в данном вопросе.

– ЦСКА по праву называют семьей?

– Семья – громкое, заезженное слово. Но в ЦСКА действительно на протяжении долгих лет сохраняется теплая атмосфера. Все люди, проходившие армейскую школу, ощущали это на себе. Даже находясь в команде полгода-год, они привыкали к ней, видели доброе отношение.

ЦСКА создает все условия, чтобы игроку было комфортно и он полностью раскрывался. Это самое важное. Тогда и игра у команды другая. Среди уходивших из ЦСКА не находилось недовольных. У нас всегда все было ровно, четко, грамотно. По-семейному и душевно.

– Какие качества прежнего ЦСКА вам хотелось бы видеть в обновленной команде?

– Для меня в первую очередь важна стабильность. Тебя могут любить за красивые глазки. Но главное – результат. Ты приходишь в театр и должен увидеть красивую игру актеров. В футболе то же самое. Люди покупают билеты, и ты должен играть красиво, забивать голы. Тогда народу на стадионе прибавится, а тебя будут любить еще больше.

– Осенью вы объявили об уходе из сборной. Почему ждали несколько месяцев после чемпионата мира?

– Все на поверхности. Летом очень много ребят покинуло национальную команду. Оказаться пятым кряду человеком, который заявит об этом, было бы неинтересно, неправильно. Имелись в моей голове и какие-то сомнения. Обследование в Германии поставило точку в данном вопросе, я все для себя решил. Игры, сборы, тренировки в течение 15 лет – на этом надо было поставить маленький крест и больше следить за своим здоровьем.

– Выходит, причина не в психологическом давлении?

– Да. На моем веку было столько нападок и всего остального. Меня они не касаются. Дело только в здоровье. Хочу после завершения карьеры передвигаться на своих ногах.

Матч "Реал" – ЦСКА состоится в среду, 12 декабря.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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