Акинфеев обошел Березуцкого по количеству матчей за сборную России

Вратарь Игорь Акинфеев, который вышел в стартовом составе сборной России на матч с Кореей, обошел защитника Василия Березуцкого по количеству встреч за национальную команду. Для голкипера данная игра стала 102-й. В свою очередь, на счету его одноклубника 101 игра.

Таким образом по количеству матчей за сборную России Акинфеев вышел на третье место. Вторую строчку по данному показателю занимает Виктор Онопко (109), лидером является Сергей Игнашевич (120).

Отметим, что Юрий Жирков догнал по количеству поединков в составе сборной Владимира Бессонова - у обоих игроков по 79 матчей.

Трансляция матча Россия – Корея