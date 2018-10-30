01:05 | Футбол — Сборная России

Акинфеев - об уходе из сборной: "Когда все подтвердилось, сожаления не было"

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Голкипер ЦСКА  Игорь Акинфеев сказал, что у него нет сожалений по поводу завершения карьеры в сборной России.

 
Игорь Акинфеев."Точку в моей карьере сборной поставил после обследования в Германии". Откровения Игоря Акинфеева

- До чемпионата мира о том, что такой вариант возможен, знали только жена и родители. Когда это все подтвердилось, сожаления не было, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". -  Сожалеть ни о чем нельзя. Я все-таки 15 лет играл сборной. Были хорошие матчи, были плохие. Но все-таки это срок. Для меня это большое счастье, что я провел такую долгую карьеру в национальной сборной. На каких-то турнирах помог, на каких-то - нет. Но самое главное, что это все-таки срок.

Игорь Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год.

 

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