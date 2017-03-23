Акинфеев - капитан сборной России, Самедов, Глушаков, Смолов - ассистенты

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что новым капитаном национальной команды будет вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Его ассистентами станут Александр Самедов, Денис Глушаков и Федор Смолов.
Предыдущий капитан – одноклубник Акинфеева Василий Березуцкий – взял паузу в выступлениях за сборную.
Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году и на данный момент провел за нее 94 матча, пропустив 71 мяч. Он принял участие в Euro-2004, 2008, 2012 и 2016, а также ЧМ-2014. Из действующих футболистов больше Акинфеева матчей за национальную команду провели только Сергей Игнашевич (120) и Василий Березуцкий (101).
Добавим, что именно Акинфеев был капитаном сборной в двух предыдущих товарищеских играх – с Катаром (1:2) и Румынией (1:0).
Ближайший матч Россия проведет 24 марта в Краснодаре против Кот-д'Ивуара. 28 марта россияне в Сочи сыграют с Бельгией.
grover
Без игрочишка продуем,как пить дать.
16:44
ЮКИ
беспалый будет кэпом?!а грозить,чем будет,если пальчик сломанный7!тем,что в штанах?
16:35
_Я_против_Астротерфа_
раннер раннер
16:25
SP2
Похоже, Черчесов сборную для хоккея готовит. Там ассистенты всякие как раз. Тогда точно в футбол не выиграем... ))
16:21