16:01 | ФУТБОЛ — Сборная России

Акинфеев - капитан сборной России, Самедов, Глушаков, Смолов - ассистенты

Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕЧОВ назвал Игоря Акинфеева капитаном сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Март. Краснодар. Игорь АКИНФЕЕВ на тренировке сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Голкипер Игорь АКИНФЕЕВ стал новым капитаном сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕЧОВ назвал Игоря Акинфеева капитаном сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что новым капитаном национальной команды будет вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Его ассистентами станут Александр Самедов, Денис Глушаков и Федор Смолов.

Предыдущий капитан – одноклубник Акинфеева Василий Березуцкий – взял паузу в выступлениях за сборную.

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году и на данный момент провел за нее 94 матча, пропустив 71 мяч. Он принял участие в Euro-2004, 2008, 2012 и 2016, а также ЧМ-2014. Из действующих футболистов больше Акинфеева матчей за национальную команду провели только Сергей Игнашевич (120) и Василий Березуцкий (101).

Добавим, что именно Акинфеев был капитаном сборной в двух предыдущих товарищеских играх – с Катаром (1:2) и Румынией (1:0).

Ближайший матч Россия проведет 24 марта в Краснодаре против Кот-д'Ивуара. 28 марта россияне в Сочи сыграют с Бельгией.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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grover

Без игрочишка продуем,как пить дать.

16:44

ЮКИ

беспалый будет кэпом?!а грозить,чем будет,если пальчик сломанный7!тем,что в штанах?

16:35

_Я_против_Астротерфа_

раннер раннер

16:25

SP2

Похоже, Черчесов сборную для хоккея готовит. Там ассистенты всякие как раз. Тогда точно в футбол не выиграем... ))

16:21

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