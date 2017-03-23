Акинфеев - капитан сборной России, Самедов, Глушаков, Смолов - ассистенты

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что новым капитаном национальной команды будет вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Его ассистентами станут Александр Самедов, Денис Глушаков и Федор Смолов.

Предыдущий капитан – одноклубник Акинфеева Василий Березуцкий – взял паузу в выступлениях за сборную.

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году и на данный момент провел за нее 94 матча, пропустив 71 мяч. Он принял участие в Euro-2004, 2008, 2012 и 2016, а также ЧМ-2014. Из действующих футболистов больше Акинфеева матчей за национальную команду провели только Сергей Игнашевич (120) и Василий Березуцкий (101).

Добавим, что именно Акинфеев был капитаном сборной в двух предыдущих товарищеских играх – с Катаром (1:2) и Румынией (1:0).

Ближайший матч Россия проведет 24 марта в Краснодаре против Кот-д'Ивуара. 28 марта россияне в Сочи сыграют с Бельгией.