22:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Акинфеев голосовал за Клоппа,
Черчесов - за Фернанду Сантуша

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При выборе лучшего тренера 2016 года по версии ФИФА капитан и вратарь сборной России Игорь Акинфеев включил в тройку (по позициям с первой по третью) Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Диего Симеоне ("Атлетико") и Фернанду Сантуша (сборная Португалии).

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в свою очередь сделал такой выбор: Фернанду Сантуш, Зинедин Зидан ("Реал"), Клаудио Раньери ("Лестер").

Сантуш, Зидан и Раньери составили тройку финалистов. При этом чемпион Англии Раньери в споре за награду опередил чемпиона Европы Сантуша и победителя Лиги чемпионов Зидана.

Черчесов голосовал за Роналду, Акинфеев - за Месси

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