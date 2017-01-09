При выборе лучшего тренера 2016 года по версии ФИФА капитан и вратарь сборной России Игорь Акинфеев включил в тройку (по позициям с первой по третью) Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Диего Симеоне ("Атлетико") и Фернанду Сантуша (сборная Португалии).

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в свою очередь сделал такой выбор: Фернанду Сантуш, Зинедин Зидан ("Реал"), Клаудио Раньери ("Лестер").

Сантуш, Зидан и Раньери составили тройку финалистов. При этом чемпион Англии Раньери в споре за награду опередил чемпиона Европы Сантуша и победителя Лиги чемпионов Зидана.

Черчесов голосовал за Роналду, Акинфеев - за Месси