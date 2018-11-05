Ахметов и Чалов вызваны в сборную России на матчи с Германией и Швецией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна).

Всего в списке значится 26 футболистов. Состав претерпел изменения по сравнению с прошлым созывом на игры со Швецией и Турцией.

Впервые в национальную команду вызван полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Кроме того, в состав попал нападающий ЦСКА Федор Чалов и защитник команды Кирилл Набабкин. Не оказалось в команде полузащитника армейцев Алана Дзагоева и защитника "Спартака" Ильи Кутепова.

Сборная России назвала состав на матчи с Германией и Швецией

