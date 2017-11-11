Агуэро - автор первого гола обновленных "Лужников"

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро открыл счет в контрольном матче против России в Москве. На 86-й минуте форвард со второй попытки отправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева.
Отметим, что эта встреча стала первой на столичной арене "Лужники" после реконструкции.
Агуэро забивает Акинфееву #РоссияАргентина pic.twitter.com/1AaFjQJ4Yd– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 11 ноября 2017 г.
РАЗБОР ГОЛА ОТ КОРРЕСПОНДЕНТА "СЭ" Михаила ГОНЧАРОВА
Сборная России не смогла справиться с простой комбинацией аргентинцев на правом фланге, которую на двоих разыграли Месси и Павон. В первую очередь нужно отметить, что ошибку в этом эпизоде допустила судейская бригада - передача Лионеля последовала на партнера, явно находящегося в офсайде.
Если же оставить судейский недочет за скобками, то можно вести речь и о персональных недоработках россиян. Рауш, опекавший Павона, проиграл тому в стартовой скорости и не успел помешать сопернику забежать в штрафную. Кудряшов, встречавший Месси, предпочел не выбрасываться и предоставил футболисту "Барселоны" многовато времени и пространства для обостряющей передачи.
А далее Павон выполнил зрячий поперечный пас в район 11-метровой отметки на Агуэро, и здесь уже не лучшим образом сыграл Джикия, сначала понадеявшийся на офсайд, а затем отклеившийся от оппонента. В результате форвард "Манчестер Сити" получил возможность для удара из убойной позиции. Первая попытка пришлась в Джикию (хотя уже она должна была заканчиваться голом), а вторая - в полупустые ворота. Васин помешать сыграть на добивании не успел.
Трансляция матча Россия – Аргентина
#YoAmoAMiSelección Así convirtió @aguerosergiokun el gol que le da la victoria a Argentina. pic.twitter.com/INVTY8miI2– Selección Argentina (@Argentina) 11 ноября 2017 г.
Friend of Misery
Виноват тот, кто пригласил к нам Аргентину.
18:34
Richter-00
А видеорефери не было? Или там подсказали бы, что боковой арбитр забыл о флажке?
18:29
Нефилим
Судья в голе виноват, судья. Ну и Джикия - Акинфеев бы мяч взял после первого удара Агуэро.
18:08
Makedonsky
1й гол и из оффсайда, норм...
17:56
shpasic
эх, нужно было матчем с Торпедо открывать стадион...
17:54
zvovs
Все новые/обновлённые стадионы для России плохо кончаются, они прокляты.
17:53