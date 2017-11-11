Агуэро - автор первого гола обновленных "Лужников"

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро открыл счет в контрольном матче против России в Москве. На 86-й минуте форвард со второй попытки отправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева.

Отметим, что эта встреча стала первой на столичной арене "Лужники" после реконструкции.

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Сборная России не смогла справиться с простой комбинацией аргентинцев на правом фланге, которую на двоих разыграли Месси и Павон. В первую очередь нужно отметить, что ошибку в этом эпизоде допустила судейская бригада - передача Лионеля последовала на партнера, явно находящегося в офсайде.

Если же оставить судейский недочет за скобками, то можно вести речь и о персональных недоработках россиян. Рауш, опекавший Павона, проиграл тому в стартовой скорости и не успел помешать сопернику забежать в штрафную. Кудряшов, встречавший Месси, предпочел не выбрасываться и предоставил футболисту "Барселоны" многовато времени и пространства для обостряющей передачи.

А далее Павон выполнил зрячий поперечный пас в район 11-метровой отметки на Агуэро, и здесь уже не лучшим образом сыграл Джикия, сначала понадеявшийся на офсайд, а затем отклеившийся от оппонента. В результате форвард "Манчестер Сити" получил возможность для удара из убойной позиции. Первая попытка пришлась в Джикию (хотя уже она должна была заканчиваться голом), а вторая - в полупустые ворота. Васин помешать сыграть на добивании не успел.

Трансляция матча Россия – Аргентина