11:28 | ФУТБОЛ — Сборная России

Африканские студенты посетят матч Россия - Кот-д'Ивуар

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Российский футбольный союз (РФС) принял решение дать возможность посетить контрольный матч сборных России и Кот-д'Ивуара студентам из Африки, информирует официальный сайт организации. Билеты будут предоставлены бесплатно студентам с Африканского континента, которые проходят обучение в краснодарских вузах.

Отмечается, что всего же на утро 23 марта на эту встречу было реализовано порядка 24 тысяч билетов.

Матч между сборными России и Кот-д'Ивуара состоится 24 марта на стадионе "Краснодара", начало – в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86104.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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