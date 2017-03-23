Африканские студенты посетят матч Россия - Кот-д'Ивуар

Российский футбольный союз (РФС) принял решение дать возможность посетить контрольный матч сборных России и Кот-д'Ивуара студентам из Африки, информирует официальный сайт организации. Билеты будут предоставлены бесплатно студентам с Африканского континента, которые проходят обучение в краснодарских вузах.



Отмечается, что всего же на утро 23 марта на эту встречу было реализовано порядка 24 тысяч билетов.



Матч между сборными России и Кот-д'Ивуара состоится 24 марта на стадионе "Краснодара", начало – в 19.00 по московскому времени.