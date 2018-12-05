Адвокат Мамаева: "Решение суда ожидаемо. Мы подадим апелляцию"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал "СЭ" сегодняшнее решение Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания футболиста под стражей до 8 февраля 2019 года. Мамаеву, а также нападающему "Зенита" Александру Кокорину предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Решение суда ожидаемо, – сказал Бушманов.

– Собираетесь ли его обжаловать?

– Да, мы подадим апелляцию. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля. Live!