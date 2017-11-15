Аделина Сотникова: "Желаю сборной России играть так всегда, а точнее - еще лучше, чем с Испанией"

Российская фигуристка Аделина Сотникова отметила, что сильно переживала за сборную России в товарищеском матче с Испанией (3:3). По словам олимпийской чемпионки Сочи-2014, она давно не видела такой игры в исполнении россиян.

"Побывав на игре сборной по футболу в Питере, я стала счастливой обладательницей увиденного! Я не помню, когда в последний раз видела такую игру! Я сидела как на иголках. Хочу сказать спасибо сборной России за безумные эмоции, которые до сих пор не утихомирились! Я желаю вам играть так всегда, а точнее – еще лучше, чем сегодня! Вы показали, что можете это, и теперь не отделаетесь. Вся страна ждет! Да, я фигуристка, но ребят поддерживаю! И до конца буду верить в них! Одна страна, одна команда, одна сборная!" - написала Сотникова в Инстаграме.