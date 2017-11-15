Аделина Сотникова: "Желаю сборной России играть так всегда, а точнее - еще лучше, чем с Испанией"

Российская фигуристка Аделина Сотникова отметила, что сильно переживала за сборную России в товарищеском матче с Испанией (3:3). По словам олимпийской чемпионки Сочи-2014, она давно не видела такой игры в исполнении россиян.
"Побывав на игре сборной по футболу в Питере, я стала счастливой обладательницей увиденного! Я не помню, когда в последний раз видела такую игру! Я сидела как на иголках. Хочу сказать спасибо сборной России за безумные эмоции, которые до сих пор не утихомирились! Я желаю вам играть так всегда, а точнее – еще лучше, чем сегодня! Вы показали, что можете это, и теперь не отделаетесь. Вся страна ждет! Да, я фигуристка, но ребят поддерживаю! И до конца буду верить в них! Одна страна, одна команда, одна сборная!" - написала Сотникова в Инстаграме.
Побывав на игре сборной по футболу в питере! Я стала счастливой обладательницей увиденного! Я не помню когда в последний раз видела такую игру! Я сидела как на иголках,Мы с Аней сидели как на иголках😂 так вот! Я хочу сказать спасибо @teamrussia за безумные эмоции,которые до сих пор не утихомирились! Я желаю вам играть так всегда,а точнее ещё лучше ,чем сегодня! Вы показали,что можете это и теперь не отделаетесь 😈 вся страна ждёт! Да,я фигуристка,но ребят я поддерживаю! И до конца буду верить в них!🤞🏽🙏🏼🔝👼🏽 Одна страна,одна команда,одна сборная! Почему это фото?) потому что именно этот год и это число сделало меня определенно счастливой! Так пусть 2018 год принесёт вам такие же эмоции,как мне 2014! РОССИЯ 🇷🇺 ВПЕРЁД! #sotka14 #asotka14 #чемпионатмирапофутболу208 #фигурноекатание #однастрана #однакоманда #сборная #россии