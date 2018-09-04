Аделина Сотникова: "Дзюба за любой движ, он способен вести команду за собой"

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова отметила, что в сборной России у нее нет любимчиков. Вместе с тем, ей нравится игра Артема Дзюбы, который ранее стал капитаном команды.

- Знаю, что многие не верили в ребят, что они не смогут выйти из группы, - приводит "РИА Новости" слова Сотниковой. - В команде любимчиков нет, переживаю за всех. Артем Дзюба? Это отдельная история, он очень энергичный, а как он настраивал команду! Видела, как сборная поздравила Станислава Черчесова с днем рождения. Была уверена, что это инициатива Артема, ведь он за любой движ, это было прикольно и весело. Считаю, такой человек способен вести команду за собой и он это делает.

Жизнь так сложилась, что я познакомилась с вратарем "Спартака" Артемом Ребровым, с его прекрасной семьей. Я посещаю игры "Спартака", но не являюсь болельщицей красно-белых. Я болею за сборную России, за выступление на чемпионате мира ставлю нашим ребятам "пятерку", они сделали невозможное. Мне удалось побывать на одной игре команды – 1 июля в день моего рождения. И она победила Испанию, счастья было полные штаны, это было что-то невероятное, они сделали счастливыми всю Россию.