"А что будет дальше?" Роман Павлюченко - против вызова Ари в сборную России

Нападающий Роман Павлюченко иронично прокомментировал в своем Твиттере новость о том, что Ари вызван в сборную России. Форвард "Краснодара" стал шестым натурализованным футболистом, который получил вызов в сборную.

– Мы на правильном пути! – написал Павлюченко. – Наша сборная шагает вперед! А что будет дальше?

До Ари за национальную команду сыграли бывшие бразильцы Гильерме и Мариу Фернандес, бывшие немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш и бывший грек Юрий Лодыгин.

Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о" //

Ари: "Хотел разнять игроков, но сделал это в жесткой форме"