13:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

5 и 9 июня сборная России проведет товарищеские матчи

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что сборная России перед Кубком конфедераций проведет два товарищеских матча. Запланированные даты - 5 и 9 июня. 

- Матчи сборной в июне ориентировочно пройдут 5 и 9 июня, - цитирует ТАСС Мутко. - Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй - домашним.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России сыграет на групповой стадии с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4068107

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