19:21 | ФУТБОЛ — Сборная России

30 пожарных будут обеспечивать безопасность на матче Россия - Румыния

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Пожарные будут обеспечивать безопасность товарищеского матча между сборными России и Румынии, который состоится 15 ноября в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Всего во время поединка будут дежурить 30 пожарных. Ожидается, что на игре будут присутствовать более 30 тысяч болельщиков.

- Риск возникновения чрезвычайных происшествий минимален, - приводит ТАСС слова начальника ГУ МЧС России по Чеченской Республике Султана Сайдаева. - Тем не менее, наши силы и средства находятся в готовности к реагированию на различные нештатные ситуации.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3782858

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