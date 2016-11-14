30 пожарных будут обеспечивать безопасность на матче Россия - Румыния

Пожарные будут обеспечивать безопасность товарищеского матча между сборными России и Румынии, который состоится 15 ноября в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена". Всего во время поединка будут дежурить 30 пожарных. Ожидается, что на игре будут присутствовать более 30 тысяч болельщиков.

- Риск возникновения чрезвычайных происшествий минимален, - приводит ТАСС слова начальника ГУ МЧС России по Чеченской Республике Султана Сайдаева. - Тем не менее, наши силы и средства находятся в готовности к реагированию на различные нештатные ситуации.