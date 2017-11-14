22:59 14 ноября | Футбол — Сборная России

2:2! Алексей Миранчук сравнял счет в матче против Испании

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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отличился в товарищеском матче против Испании в Санкт-Петербурге. После комбинации на левом фланге Юрий Жирков вошел в штрафную, сделал передачу и после рикошета от Начо мяч дошел до Миранчука, который точно пробил по воротам Давида де Хеа.

Счет на 51-й минуте стал 2:2.

Трансляция матча Россия - Испания

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Дарт Вейдер Первый

Где вы вне игры увидели, да еще и Локоть у Жиркова? Там мяч в руку испанцу попал и вне игры там не было и в помине

00:38

nickkiol

Было. А еще мяч в локоть Жиркова попал. Это в противовес решениям в пользу гишпанцев

23:37 14 ноября

Benpb_bl

А там вне игры в самом начале не было?

23:31 14 ноября