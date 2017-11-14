2:2! Алексей Миранчук сравнял счет в матче против Испании

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отличился в товарищеском матче против Испании в Санкт-Петербурге. После комбинации на левом фланге Юрий Жирков вошел в штрафную, сделал передачу и после рикошета от Начо мяч дошел до Миранчука, который точно пробил по воротам Давида де Хеа.

Счет на 51-й минуте стал 2:2.

Трансляция матча Россия - Испания