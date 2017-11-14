2:2! Алексей Миранчук сравнял счет в матче против Испании

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отличился в товарищеском матче против Испании в Санкт-Петербурге. После комбинации на левом фланге Юрий Жирков вошел в штрафную, сделал передачу и после рикошета от Начо мяч дошел до Миранчука, который точно пробил по воротам Давида де Хеа.
Счет на 51-й минуте стал 2:2.
И это 2:2! Алексей Миранчук! #РоссияИспания pic.twitter.com/GKiE110O8T– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
Дарт Вейдер Первый
Где вы вне игры увидели, да еще и Локоть у Жиркова? Там мяч в руку испанцу попал и вне игры там не было и в помине
00:38
nickkiol
Было. А еще мяч в локоть Жиркова попал. Это в противовес решениям в пользу гишпанцев
23:37 14 ноября
Benpb_bl
А там вне игры в самом начале не было?
23:31 14 ноября