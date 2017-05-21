1 июня Мариу Фернандес будет иметь статус россиянина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что на Кубке конфедераций команда может рассчитывать на участие защитника ЦСКА Мариу Фернандеса. По его словам, в июне бразилец получит статус россиянина.

Напомним, что 26-летний футболист вошел в расширенный состав национальной команды России на Кубок конфедераций.

- Мариу Фернандес? 1 июня определят его статус, и у ФИФА не надо спрашивать о том, может ли он играть или нет, - сказал Черчесов в эфире программы "После футбола". - У него будет российский статус, в этом плане никаких проблем нет.

Кубок конфедераций-2017. Календарь турнира // Билеты на Кубок конфедераций-2017